Manovra le ' tensioni' su condono e pensioni poi il via libera in Commissione

AGI -  La commissione Bilancio del Senato ha approvato il mandato al relatore della  manovra per il 2026. L'ultima settimana di lavoro sul testo in Commissione è stata scandita da  fibrillazioni all'interno della maggioranza  sul tema delle  pensioni, con la Lega che ha posto il  veto  alle norme che prevedevano una stretta sulle uscite anticipate dal lavoro: dalla modifica delle  finestre mobili  a quella sul minore peso del  riscatto della laurea. Le fibrillazioni nella maggioranza . L'esecutivo ha dovuto prima ritirare e poi ripresentare un maxi pacchetto di modifiche che include solo norme in favore delle  imprese, tra  Transizione e Zes,  crediti di imposta, ma non quelle sulle pensioni. 🔗 Leggi su Agi.it

