AGI - La commissione Bilancio del Senato ha approvato il mandato al relatore della manovra per il 2026. L'ultima settimana di lavoro sul testo in Commissione è stata scandita da fibrillazioni all'interno della maggioranza sul tema delle pensioni, con la Lega che ha posto il veto alle norme che prevedevano una stretta sulle uscite anticipate dal lavoro: dalla modifica delle finestre mobili a quella sul minore peso del riscatto della laurea. Le fibrillazioni nella maggioranza . L'esecutivo ha dovuto prima ritirare e poi ripresentare un maxi pacchetto di modifiche che include solo norme in favore delle imprese, tra Transizione e Zes, crediti di imposta, ma non quelle sulle pensioni. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Manovra, le 'tensioni' su condono e pensioni poi il via libera in Commissione

Leggi anche: Manovra, le 'tensioni' sul condono poi il via libera in Commissione

Leggi anche: Manovra, via libera a nuovo emendamento del governo su imprese e pensioni. Rispunta quello sul condono, ma fa infuriare l’opposizione: lavori sospesi

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Manovra, saltano novità su pensioni e Tfr. Arriva bonus paritarie. Le principali modifiche; Manovra, spunta il condono edilizio. Pensioni, salta tutto; Stretta sulle pensioni, scontro in maggioranza. Retromarcia su contanti e oro; Manovra 2026, saltano Tfr e stretta sulle pensioni | Le news in diretta.

Manovra stressante. Tensione e urli in Commissione. Duello sul condono edilizio - Estesi ai contratti rinnovati nel 2024 i benefici della tassazione agevolata al 5% sugli aumenti retributivi corrisposti da gennaio 2026. huffingtonpost.it