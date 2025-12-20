Manovra le rimesse dei Money Transfer saranno incluse nell' Isee

Con l'approvazione definitiva della legge di bilancio, sarà adottato anche l'emendamento della senatrice Francesca Tubetti, che prevede l'inclusione delle rimesse derivanti dai Money Transfer nel calcolo dell'Isee. Questa modifica potrebbe influenzare le modalità di accesso a alcune prestazioni sociali e assistenziali. La decisione rappresenta un cambiamento importante nel quadro delle politiche di welfare e di sostegno alle famiglie.

Con l'approvazione della legge di bilancio sarà approvato definitivamente anche l'emendamento della senatrice meloniana Francesca Tubetti che prevede che i cosiddetti ' Money Transfer ' siano inclusi nel calcolo Isee. "Con l'ok a un mio emendamento alla manovra, verrà approvata una misura a cui abbiamo lavorato per più di un anno e che sarà effettiva con il voto finale in Aula della legge di bilancio. Oggi segniamo il punto di svolta, la virata da cui partire per riequilibrare i servizi a domanda individuale per i cittadini italiani", ha detto ieri la senatrice di Fratelli d'Italia Tubetti, segretario della commissione Finanze in Senato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

