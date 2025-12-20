Manovra interviene Meloni | ci saranno anche i fondi per le imprese
Un vertice serale a Palazzo Chigi per mettere apunto le misure a favore delle imprese. Necessario, anche per compattare la maggioranza dopo le tensioni degli ultimi giorni sul nodo pensioni. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani, e i ministri dell'Economia, Giancarlo Giorgetti e dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani hanno deciso di procedere con un altro maxi-emendamento per recuperare le misure rimaste fuori dall'emendamento depositato dal governo al pomeriggio e approvato dalla Commissione Bilancio del Senato. Dopo le tensioni nella maggioranza sul nodo pensioni, la prima versione del testo era stata infatti stralciata.
