Un vertice serale a Palazzo Chigi per mettere apunto le misure a favore delle imprese. Necessario, anche per compattare la maggioranza dopo le tensioni degli ultimi giorni sul nodo pensioni. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani, e i ministri dell’Economia, Giancarlo Giorgetti e dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani hanno deciso di procedere con un altro maxi-emendamento per recuperare le misure rimaste fuori dall’emendamento depositato dal governo al pomeriggio e approvato dalla Commissione Bilancio del Senato. Dopo le tensioni nella maggioranza sul nodo pensioni, la prima versione del testo era stata infatti stralciata. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Manovra, interviene Meloni: ci saranno anche i fondi per le imprese

Leggi anche: Manovra, Meloni: "Non ci saranno modifiche sul contributo delle banche"

Leggi anche: Manovra, nuovi fondi per le imprese. Rinviato il ponte sullo Stretto

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Manovra 2026, dietrofront del governo sulle pensioni e il riscatto della laurea; Manovra, sulle pensioni tensione nel governo. La premier: «L'emendamento sulle lauree va cambiato»; Stretta sulle pensioni, scontro in maggioranza. Retromarcia su contanti e oro; Manovra, si cambia ancora: nuovo emendamento in commissione e stop al decreto.

Manovra, si cambia ancora: nuovo emendamento in commissione e stop al decreto. Vertice di governo tra Meloni, vicepremier e Giorgetti - Dopo la crisi sfiorata sulle pensioni, governo presenta nuovo emendamento in commissione bilancio. ilfattoquotidiano.it