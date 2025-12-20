Manovra il sì tra le tensioni | lite sul condono poi rientrato salta la stretta sulle pensioni
Nella recente sessione, la Commissione Bilancio ha approvato il disegno di legge, suscitando reazioni contrastanti tra le forze politiche. La Lega ha espresso soddisfazione, mentre il Pd ha criticato la coerenza del governo Meloni. La manovra ha visto al centro tensioni e divergenze, tra cui la questione del condono e la sospensione delle misure sulle pensioni, che hanno temporaneamente scatenato una lite, poi rientrata.
Approvato il disegno di legge in Commissione Bilancio. La Lega: «Grande soddisfazione». Il Pd: «Meloni incoerente». L’ok finale il 30 dicembre. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Manovra, accordo sofferto: salta la stretta sulle pensioni, ma scoppia il «caso» condono
Leggi anche: Manovra al traguardo tra le tensioni. Giorgetti: "Non mi dimetto". Spunta la stretta sulle pensioni
Manovra, le tensioni politiche non s'arrestano: Cirielli rilancia il condono, sindacati in rivolta sugli scioperi - Dalla sanatoria edilizia per la Campania all'obbligo per i lavoratori di aderire 7 giorni prima per iscritto agli scioperi. affaritaliani.it
Manovra, vertice sulle coperture. Blitz della Lega: tagliare il canone Rai - L’impianto della misura sul prelievo in bolletta per la tv di Stato ricalca quello presentato l’anno scorso. repubblica.it
Manovra, valanga di emendamenti. Scontro su condono e scioperi. Sindacati: “Inaccettabile” - La Manovra del governo Meloni per il 2026 anima il dibattito politico, ancora di più dopo che la Legge di bilancio è stata travolta dagli emendamenti in commissione Bilancio al Senato: le proposte di ... tg24.sky.it
Manovra al traguardo tra le tensioni. Giorgetti: "Non mi dimetto". Spunta la stretta sulle pensioni https://gazzettadelsud.it/p=2146035 - facebook.com facebook
Manovra al traguardo tra le tensioni. Giorgetti: 'Non mi dimetto'. Spunta la stretta sulle pensioni, blitz sul condono. La Russa in commissione per ringraziare #ANSA x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.