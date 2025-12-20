Manovra il sì tra le tensioni | lite sul condono poi rientrato salta la stretta sulle pensioni

Nella recente sessione, la Commissione Bilancio ha approvato il disegno di legge, suscitando reazioni contrastanti tra le forze politiche. La Lega ha espresso soddisfazione, mentre il Pd ha criticato la coerenza del governo Meloni. La manovra ha visto al centro tensioni e divergenze, tra cui la questione del condono e la sospensione delle misure sulle pensioni, che hanno temporaneamente scatenato una lite, poi rientrata.

