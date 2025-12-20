Manovra Gasparri FI | Evitate penalizzazioni sulla pensione per le forze di polizia

Il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ha sottolineato l'importanza di evitare penalizzazioni sulle pensioni delle forze di polizia, nel contesto delle discussioni sulla Manovra. Intervenendo in Commissione Bilancio, ha evidenziato come il tema previdenziale sia influenzato dall'invecchiamento della popolazione e dalla diminuzione delle nascite. È fondamentale affrontare queste questioni per garantire stabilità e equità nel sistema pensionistico.

Il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, intervenendo in Commissione Bilancio dopo il via libera alla Manovra, ha spiegato che "il tema previdenziale incombe sulle nostre teste per l'aumento dell'età della popolazione e il basso numero di nascite. Dobbiamo sviluppare la previdenza complementare, integrativa". "Dopodiché, anche noi abbiamo espresso perplessità su alcuni aumenti dell'età pensionabile", ha aggiunto. "È una questione che può trovare soluzione in questa legge o in un'altra, ma che resterà comunque. Per quanto riguarda il comparto sicurezza-difesa abbiamo evitato una penalizzazione.

