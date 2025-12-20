Manovra emendamento condono sarà odg
18.35 L'emendamento di Fratelli d'Italia riformulato dal governo che riapriva i termini del condono del 2003 "è stato trasformato in ordine del giorno", facendo così superare lo stallo con l'opposizione che si era generato in commissione Bilancio del Senato alla sua presentazione.Lo ha comunicato il capogruppo di Fdi al Senato, Lucio Malan, a margine dei lavori sulla manovra. "E' una nostra vittoria,è stato di fatto ritirato:un odg non si nega a nessuno ma come si sa non ha valore vincolante",sottolineano le opposizioni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
