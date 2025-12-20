Manovra ecco tutte le nuove tasse | dal balzello sui piccoli pacchi alle sigarette passando per Rc auto e carburanti

“Una manovra seria che si concentra sulle stesse grandi priorità delle precedenti: famiglia e natalità, riduzione delle tasse, sostegno alle imprese e sanità”. Così Giorgia Meloni, il 16 ottobre, aveva presentato il disegno di legge di Bilancio appena approvato in consiglio dei ministri. A due mesi di distanza, e quando mancano meno di due settimane all’esercizio provvisorio, il governo ha sfiorato la crisi su un maxiemendamento che modificava in maniera sostanziale la mini-manovra da 18,5 miliardi aggiungendo un pacchetto da 3,5 miliardi di sgravi e incentivi per le imprese finanziati tra il resto con una stretta draconiana sulle pensioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il governo Meloni cambia la Manovra: raddoppia la tassa sulla liquidità, ritocchi alle pensioni - Dopo la lite con la Lega, la maggioranza presenta in Senato un maxi emendamento che cambia la legge di bilancio licenziata da palazzo Chigi. today.it