Manovra è scontro in Aula sul condono | le opposizioni insorgono poi il ritiro della proposta

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Italia Viva ha sostenuto che l'inserimento del condono in manovra sarebbe una "forzatura gravissima", mentre il M5S ha parlato di una "richiesta inaccettabile, che non si può inserire in legge di Bilancio". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

manovra 232 scontro in aula sul condono le opposizioni insorgono poi il ritiro della proposta

© Ildifforme.it - Manovra, è scontro in Aula sul condono: le opposizioni insorgono, poi il ritiro della proposta

Leggi anche: Manovra 2026, è scontro sul condono. Opposizioni: “È voto di scambio”

Leggi anche: Dalla Manovra a Trump fino alla Palestina: Meloni va in Aula e si scatena lo scontro con le opposizioni

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Manovra, valanga di emendamenti. Scontro su condono e scioperi. Sindacati: “Inaccettabile” - La Manovra del governo Meloni per il 2026 anima il dibattito politico, ancora di più dopo che la Legge di bilancio &#232; stata travolta dagli emendamenti in commissione Bilancio al Senato: le proposte di ... tg24.sky.it

Manovra, pioggia di emendamenti: scontro su condono e adesione a scioperi - I segnalati infatti, ovvero quelli considerati prioritari dai partiti saranno 414, ... adnkronos.com

Manovra, scontro governo-opposizioni - I senatori di Fratelli d'Italia Matteo Gelmetti e Domenico Matera depositano un emendamento che propone la riapertura dei termini della ... ilgiornale.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.