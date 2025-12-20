Manovra e decreto armi la doppia partita nella maggioranza

La discussione sulla Manovra e il decreto armi evidenzia le tensioni interne alla maggioranza di governo. La complessità delle trattative ha sottolineato le differenze di vedute tra i vari partiti, in particolare tra Lega e gli alleati. La situazione richiede un approccio responsabile per garantire stabilità e chiarezza nelle scelte future. Manovra e decreto armi, la doppia partita nella maggioranza

Una partita doppia che ha messo a dura prova il centrodestra. Da un lato, il caos sulla Manovra segnato dai puntigli della Lega sulle pensioni. Dall'altro, il prossimo decreto per gli aiuti all' Ucraina, gravato dalla necessità di trovare un compromesso sull'effettivo sostegno a Kiev. I tempi incerti del decreto e il tira e molla sulla Finanziaria Oltre all'incertezza sui tempi, cioè se sarà.

Manovra al traguardo tra le tensioni. Giorgetti: 'Non mi dimetto' - Ma alla fine la quarta legge di bilancio del governo Meloni taglia il primo traguardo, quello più importante visto che ora modifiche saranno improbabili. ansa.it

Manovra, spinta alla produzione e al commercio di armi. L'ok del governo al blitz della maggioranza - Aree, attività e progetti con un decreto della Difesa di concerto con il Mit ... repubblica.it

Manovra, congelata la “riforma delle pensioni”. Soldi alle imprese in un nuovo decreto x.com

È arrivato in commissione Bilancio al Senato il nuovo maxi-emendamento del governo alla Manovra 2026, con le misure per le imprese che avrebbero dovuto confluire in un decreto ad hoc. Tutte le novità https://tinyurl.com/3f7tjevb - facebook.com facebook

