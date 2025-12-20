Manovra arriva l’Ok della Commissione di Bilancio La Russa | Superate le difficoltà

La Commissione di Bilancio del Senato ha completato l’esame della manovra, affidando ai relatori il compito di riferire in Aula. La Russa ha dichiarato che sono state superate le difficoltà iniziali, segnando un passo importante nel percorso di approvazione. La discussione prosegue con l’obiettivo di arrivare a una definizione condivisa del provvedimento.

La Commissione di Bilancio del Senato ha concluso l’esame della manovra, dando mandato ai relatori Dario Damiani (FI), Guido Liris (FdI), Claudio Borghi (Lega), Mario Alejandro Borghese (Cd’I-Udc-Nm -Maie) a riferire in Aula. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha confermato che il testo approderà in Aula lunedì mattina alle 9:30, come previsto. Dopo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

