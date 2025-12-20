Manovra al via la commissione Bilancio | i temi sul tavolo
Al via la commissione Bilancio del Senato sulla manovra. Ai lavori partecipa anche il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, arrivato in Senato intorno alle 10 di sabato 20 dicembre. Nel nuovo emendamento del governo, salta la possibilità di andare in pensione di vecchiaia anticipatamente cumulando gli importi di forme pensionistiche di previdenza complementare. Si sopprime così una norma introdotta dalla Legge di bilancio dello scorso anno ottenendo risparmi annuali fino a 130,8 milioni nel 2035 sulla spesa pensionistica nei prossimi anni. Dal Tfr al Piano casa fino al Ponte sullo Stretto. 🔗 Leggi su Lettera43.it
#Manovra Via libera in commissione Bilancio del Senato all'emendamento sull' #oro di #Bankitalia che afferma il concetto secondo cui le riserve auree appartengono al popolo italiano. "Si afferma un principio che mancava nel nostro ordinamento"
