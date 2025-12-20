Manovra 2026 Tajani | Via libera in Senato entro Natale
Antonio Tajani fa il punto sulla Manovra 2026. “Faremo Natale con la Manovra approvata in Senato. Poi tra Natale e Capodanno si andrà ad approvarla alla Camera. Rimane forte il messaggio, per Forza Italia è fondamentale l’ aiuto al ceto medio, la riduzione dell’Irpef dal 35% al 33% e l’allargamento fino a 50.000 euro e l’aiuto alle imprese “, ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, in visita all’ospedale Regina Margherita di Torino per la cerimonia dedicata “ai bambini del mondo”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
