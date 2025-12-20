Antonio Tajani fa il punto sulla Manovra 2026. “Faremo Natale con la Manovra approvata in Senato. Poi tra Natale e Capodanno si andrà ad approvarla alla Camera. Rimane forte il messaggio, per Forza Italia è fondamentale l’ aiuto al ceto medio, la riduzione dell’Irpef dal 35% al 33% e l’allargamento fino a 50.000 euro e l’aiuto alle imprese “, ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, in visita all’ospedale Regina Margherita di Torino per la cerimonia dedicata “ai bambini del mondo”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Manovra 2026, Tajani: "Via libera in Senato entro Natale"

Leggi anche: Manovra, si punta a ok del Senato entro il 15 dicembre

Leggi anche: È stallo sulla manovra 2026: rinviata la seduta in Commissione Bilancio al Senato

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Manovra, slitta il via libera. Nuovo emendamento per ripescare la riforma del Tfr; Manovra, saltano novità su pensioni e Tfr. Arriva bonus paritarie. Le principali modifiche; Manovra, vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, ipotesi nuovo emendamento per le imprese; Manovra, slitta ancora il voto in Senato. Ecco tutti i nodi da sciogliere.

Manovra 2026, Tajani: "Via libera in Senato entro Natale" - (LaPresse) Antonio Tajani fa il punto sulla Manovra 2026. stream24.ilsole24ore.com