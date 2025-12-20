Manovra 2026 si sblocca lo stallo sui fondi all' editoria | 60 milioni per il 2026

20 dic 2025

Si sblocca lo stallo sul provvedimento per i fondi all’editoria in manovra, uno degli ultimi provvedimenti attesi al voto in Commissione Bilancio del Senato. Il provvedimento depositato prevede il ritorno del Fondo a 60 milioni di euro per il 2026, da destinare per le diverse finalità di competenza della Presidenza del consiglio dei Ministri che stabilirà come assegnarle, dopo che era stata paventata. 🔗 Leggi su Feedpress.me

