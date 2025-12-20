Manovra 2026 si sblocca lo stallo sui fondi all' editoria | 60 milioni per il 2026

Si sblocca lo stallo sul provvedimento per i fondi all'editoria in manovra, uno degli ultimi provvedimenti attesi al voto in Commissione Bilancio del Senato. Il provvedimento depositato prevede il ritorno del Fondo a 60 milioni di euro per il 2026, da destinare per le diverse finalità di competenza della Presidenza del consiglio dei Ministri che stabilirà come assegnarle, dopo che era stata paventata.

Manovra, due mesi dopo l’approvazione in Cdm è ancora stallo: la maggioranza litiga e il Parlamento viene umiliato - La discussione non è ancora iniziata e il Parlamento viene umiliato. lanotiziagiornale.it

Dopo il caos sul pacchetto pensioni che ha portato la maggioranza allo scontro, ieri notte Giorgia Meloni ha deciso di convocare un vertice a Palazzo Chigi per appianare le tensioni tra gli alleati e sbloccare l'iter della manovra. - facebook.com facebook

Riparte l’iter per la legge di bilancio, quali sono i nodi ancora sul tavolo Manovra, oggi si spera di sbloccare lo stallo x.com

