Manovra 2026 salta la scorciatoia | niente vecchiaia anticipata sommando la rendita dei fondi pensione

Il governo ha presentato un emendamento alla manovra 2026 che modifica alcune disposizioni previste, con particolare attenzione alle pensioni e alla previdenza complementare. La proposta conferma la volontà di evitare soluzioni rapide e non strutturali, mantenendo un approccio più articolato e condiviso. La manovra si configura quindi come un insieme di misure integrate, con l’obiettivo di garantire una gestione equilibrata delle risorse pubbliche e private. Manovra 2026, salta la scorciatoia: niente vecchiaia “

Roma, 20 dicembre 2025 – Il nuovo emendamento del governo alla manovra arriva in Commissione Bilancio del Senato come un "contenitore" che rimette insieme pezzi che, nelle intenzioni iniziali, avrebbero dovuto finire in un decreto a parte: misure per le imprese, interventi su Tfr e previdenza complementare, capitoli di spesa come Piano Casa e Ponte sullo Stretto, oltre a un contributo da 1,3 miliardi a carico delle assicurazioni. Il tutto in un clima politico ancora segnato dagli scossoni dei giorni scorsi, con il dossier pensioni diventato terreno di frizione nella maggioranza e poi ricalibrato a colpi di riscritture.

