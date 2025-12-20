Manina in commissione bilancio Cda Erap siluro al presidente
Manina della maggioranza, c'è il colpo di spugna sul consiglio di amministrazione dell'Erap (Ente regionale per l'abitazione pubblica). In commissione bilancio, infatti, è spuntato in extremis un emendamento del centrodestra alla Pdl (proposta di legge) di stabilità 2026, che anticipa di un anno la scadenza del cda dell'ente, altrimenti fissata per marzo 2027, a cinque anni dall'elezione in Consiglio regionale. L'emendamento modifica la legge che regolamenta l'Erap e allinea il rinnovo del cda e del presidente a ogni cambio di legislatura. A sollevare il caso, ieri, è stato Maurizio Mangialardi, consigliere regionale dem.
Manina in commissione bilancio. Cda Erap, siluro al presidente; Le mosse del sindaco Silvetti: Abbassiamo il capitale sociale. Poi via all’azzeramento del cda.
