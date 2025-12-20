Mangiare formaggi può proteggere dalla demenza? Cosa dicono i dati di un nuovo studio su Neurology
Un ampio studio svedese pubblicato su Neurology associa il consumo di formaggi ad alto contenuto di grassi a un rischio più basso di demenza. I dati su quantità, tipologie e salute del cervello. 🔗 Leggi su Fanpage.it
