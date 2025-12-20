Mancuso dopo la vittoria dell’Inter Primavera | Sono felice Mi sento parte di… 

Inter News 24 Matias Mancuso, centrocampista dell’Inter Primavera, si è detto molto felice della vittoria della squadra contro i pari età del Genoa. Il centrocampista dell’Inter Primavera Matias Mancuso ha parlato dopo la vittoria sul Genoa. LA VITTORIA – « Sta andando molto bene, ma alla fine la prima cosa è la squadra, se la squadra vince sono contento. Oggi è stata una buona vittoria, volevamo chiudere nel migliore dei modi ed è arrivata. Adesso stacchiamo un attimo, ma poi c’è subito da riprendere e ricominciare a lavorare » LA CLASSIFICA – « Abbiamo avuto un momento di difficoltà come tutti, però ci siamo ripresi alla grande e adesso siamo sulla giusta via, sulla giusta onda. 🔗 Leggi su Internews24.com

