E’ stata trovata senza vita Danielle Power, 25enne di Teano a pochi passi dal fiume Savone. Era scomparsa da qualche giorno, poi la tragica scoperta. Accanto al corpo senza vita della ragazza dei farmaci. Non c’erano segni visibili di violenza. La salma è stata trasportata all’istituto di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Mancava da casa da giorni, ritrovata morta vicino al canale; Torri si stringe per Diana: «Il silenzio che chiede giustizia»; Fugge da casa a Bergamo: 16enne ritrovata dopo due giorni a Modena; Spalletti torna a sorridere nonostante le difficoltà | non succedeva da mesi in casa Juve Decisivo il match contro il Pafos di Champions League.

È stata ritrovata Tatiana, la 27enne scomparsa da 10 giorni: che cosa sappiamo - La giovane sta bene ed è stata ritrovata in una mansarda di proprietà di un 30enne suo amico: l'ipotesi che sia stato un allontanamento volontario ... avvenire.it

Manca da casa da due giorni, apprensione per un 63enne di Cene - A casa il 63enne avrebbe lasciato il cellulare e il portafogli che la sorella ha ritrovato nella sua abitazione. ecodibergamo.it

Sedicenne scomparsa da Portici, ritrovata dopo 4 giorni. “Sta bene” - La ragazzina era affidata a una casa famiglia: “Non ha mai dato segni di squilibrio”. msn.com