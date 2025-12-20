Mamma ho perso l’aereo diventa da record la casa dei McCallister riprodotta con il pan di zenzero | è la più grande al mondo

Una gigantesca casa di pan di zenzero che ricrea la casa dei McCallister di “Mamma, ho perso l’aereo” si è illuminata a Hollywood per celebrare il 35esimo anniversario del popolare film natalizio. La struttura a due piani – alta 7,8 metri e larga 12,8 metri – batte anche il Guinness dei primati per la più grande casa di pan di zenzero. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mamma ho perso l’aereo diventa da record, la casa dei McCallister riprodotta con il pan di zenzero: è la più grande al mondo Leggi anche: Avete visto la mamma di Mamma ho perso l’aereo oggi? La sua seconda vita (e il mistero della casa dei McCallister) Leggi anche: L’iconica residenza dei McCallister, protagonista del film cult “Mamma, ho perso l’aereo”, torna al centro dell’attenzione! La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. ' Mamma ho perso l’aereo' diventa danza | gli allievi di Amarindance in scena a Calambrone; Maxi ristrutturazione per la casa di Mamma ho perso l’aereo | tornerà come appare nel film; Avete visto la mamma di Mamma ho perso l’aereo oggi? La sua seconda vita e il mistero della casa dei McCallister. Mamma Ho Perso L’Aereo: la reunion fake generata con la I.A. è diventata virale [FOTO] - Negli ultimi giorni hanno fatto il giro del web alcune immagini che sembravano mostrare una reunion di parte del cast di Mamma, Ho Perso L'Aereo. lascimmiapensa.com

"Mamma, ho perso l'aereo", da guinness la casa di Kevin di pan di zenzero - Una gigantesca casa di pan di zenzero che ricrea la casa dei McCallister di 'Mamma, ho perso l'aereo' e' illuminata a Hollywood per celebrare ... notizie.tiscali.it

“Era diventata grigia, aveva perso il suo spirito e la sua magia”: la casa di “Mamma, ho perso l’aereo” torna com’era nel film - La storica villa di Winnetka ritroverà l'aspetto originale di 'Mamma ho perso l'aereo' dopo le critiche al restyling minimalista ... ilfattoquotidiano.it

Mamma, ho perso l'aereo - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.