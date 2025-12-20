Maltrattamenti alla moglie prosciolto | Agì d’impulso non voleva infierire

Prosciolto in udienza preliminare dall’accusa di maltrattamenti: "Ha agito di impulso", in contesti di "forte conflittualità reciproca" e non voleva "infliggere ulteriori patimenti". Lo scrive il gup Domenico Truppa nelle motivazioni della sentenza del 12 novembre, quando si è deciso per il non luogo a procedere per l’imputato 64enne (anche la Procura aveva chiesto il proscioglimento) perché "il fatto non sussiste". L’uomo era accusato di violenze economiche e psicologiche sulla moglie. La donna, una 58enne, in fase di separazione dal marito si era rivolta ai carabinieri di Corticella. Lui l’avrebbe maltrattata da inizio 2023 con violenze verbali, psicologiche ed economiche e in un caso aggredendola con spintoni, danneggiando i mobili e spaccando le porte dell’abitazione, tra minacce e insulti verso di lei. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it

