Maltrattamenti alla moglie il giudice | episodi saltuari prosciolto
In un caso di maltrattamenti alla moglie, la donna aveva descritto minacce, vessazioni e aggressioni fisiche. Tuttavia, il giudice ha ritenuto che gli episodi fossero saltuari e ha deciso di prosciogliere l'imputato, affermando che il reato non sussiste.
La donna aveva raccontato di minacce, vessazioni e aggressione fisica. Secondo il giudice, il reato non sussiste. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Aggredisce la moglie in strada: lei in ospedale, lui denunciato per maltrattamenti Denunciato un 40enne di Licata. La donna, invece, è stata trasportata all’ospedale San Giacomo d’Altopasso con traumi sparsi giudicati guaribili in dieci giorni... - facebook.com facebook
