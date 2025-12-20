Maltrattamenti alla moglie il giudice | episodi saltuari prosciolto

In un caso di maltrattamenti alla moglie, la donna aveva descritto minacce, vessazioni e aggressioni fisiche. Tuttavia, il giudice ha ritenuto che gli episodi fossero saltuari e ha deciso di prosciogliere l'imputato, affermando che il reato non sussiste.

La donna aveva raccontato di minacce, vessazioni e aggressione fisica. Secondo il giudice, il reato non sussiste. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Maltrattamenti alla moglie, il giudice: episodi saltuari, prosciolto Leggi anche: Maltrattamenti alla moglie, il giudice: "Agì d'impulso, prosciolto" Leggi anche: Maltrattamenti alla moglie, prosciolto: "Agì d’impulso, non voleva infierire" Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Maltrattamenti alla moglie, il giudice: Agì d'impulso, prosciolto; “Agì d'impulso durante le liti”: marito prosciolto dall'accusa di maltrattamenti; Prosciolto dai maltrattamenti alla moglie, agì d'impulso; Prosciolto dall'accusa di maltrattamenti contro l'ex moglie, per i giudici ha agito d'impulso. Prosciolto dai maltrattamenti alla moglie, "agì d'impulso" - La decisione del giudice dell'udienza preliminare di Bologna: c'era una situazione di "forte conflittualità reciproca", ma l'uomo "non voleva infliggere ulteriori patimenti" ... rainews.it

Prosciolto dall'accusa di maltrattamenti contro l'ex moglie, per i giudici "ha agito d'impulso" - La donna si era costituita parte civile chiedendo 200mila euro di risarcimento, ma secondo il Gup le offese contestate sono state sporadiche e non integrano un comportamento persecutorio abituale ... today.it

Bologna, prosciolto dai maltrattamenti alla moglie: «Agì d'impulso durante le liti, non voleva infliggere ulteriori patimenti» - Il gup ha stabilito il «non luogo a procedere» per un 64enne denunciato dalla moglie in fase di separazione. corrieredibologna.corriere.it

Aggredisce la moglie in strada: lei in ospedale, lui denunciato per maltrattamenti Denunciato un 40enne di Licata. La donna, invece, è stata trasportata all’ospedale San Giacomo d’Altopasso con traumi sparsi giudicati guaribili in dieci giorni... - facebook.com facebook

Bologna, prosciolto dai maltrattamenti alla moglie: «Agì d'impulso durante le liti, non voleva infliggere ulteriori patimenti» x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.