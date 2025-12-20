Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 21 dicembre | le regioni a rischio
Per la giornata di domani, domenica 21 dicembre 2025, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerte meteo. Ecco dove. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 21 ottobre: le regioni a rischio
Leggi anche: Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 1 dicembre: le regioni a rischio
Maltempo, allerta meteo gialla per temporali martedì 16 dicembre: le regioni a rischio; Il maltempo ci accompagnerà almeno fino al weekend prenatalizio. Allerta gialla in 4 regioni; Torna il maltempo, scatta l'allerta gialla per 24 ore; Maltempo in arrivo in Sardegna.
Meteo – Residuo maltempo su parte d’Italia, scatta l’allerta gialla della Protezione Civile su alcune regioni - Residuo maltempo su parte d'Italia, scatta l'allerta meteo gialla della Protezione Civile su Sicilia e Calabria ... centrometeoitaliano.it
Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 20 dicembre: le regioni a rischio - La Protezione civile ha valutato una nuova allerta meteo gialla per temporali su alcune zone di Calabria e Sicilia. fanpage.it
Meteo, allerta gialla il 19 dicembre 2025 in Italia: le regioni a rischio - Piogge e temporali in alcune regioni d'Italia fanno scattare l'allerta meteo gialla per il 19 dicembre 2025. meteo.it
Allerta Meteo, oggi 3 regioni nel mirino del maltempo - facebook.com facebook
Maltempo sull’Italia oggi, piogge e temporali: è allerta meteo, regioni colpite x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.