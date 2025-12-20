Malfunzionamento della caldaia malore per un bambino di 11 anni | l' intera famiglia rischia l' intossicazione
Nella notte scorsa a Sulmona, un bambino di 11 anni ha accusato problemi respiratori e difficoltà motorie, probabilmente a causa di una fuga di monossido di carbonio dalla caldaia malfunzionante. La situazione ha messo in allarme l'intera famiglia, che ha rischiato l'intossicazione.
Tanta paura, la notte, scorsa, a Sulmona (L'Aquila), dove un bambino di 11 anni si è sentito male durante la notte, riscontrando difficoltà respiratori e di movimento. Come ricostruisce l'agenzia Ansa, anche il resto della famiglia ha avuto problemi causati, come poi è stato accertato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Guasto alla caldaia, una famiglia in ospedale per intossicazione da monossido: soccorsi anche due bimbi
Leggi anche: Bambino di 4 anni mangia biscotti alla cannabis fatti dallo zio e sviene, ricoverato per intossicazione
Malfunzionamento alla caldaia, famiglia rischia l'intossicazione - Attimi di paura la notte scorsa in un'abitazione di via Armando Diaz a Sulmona, dove alcuni membri di una famiglia hanno accusato malori causati dal malfunzionamento della caldaia, come certificato an ... msn.com
Gussago, guasto alla caldaia: a casa da scuola circa 300 bambini - La decisione è stata formalizzata dall’ordinanza comunale di ieri, ed è stata comunicata nelle scorse ore dal sindaco di Gussago, Giovanni Coccoli. giornaledibrescia.it
Incendio in un appartamento a Teramo: caldaia in avaria, fumo e boato avvertono i residenti #abruzzo #abruzzospeciale https://www.abruzzospeciale.it/2025/12/14/incendio-appartamento-teramo-guasto-caldaia/ - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.