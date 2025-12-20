Ci siamo: la stagione delle Feste sta per cominciare e con essa la sfilza infinita di inviti a cena, le imbarazzanti cerimonie d’apertura dei regali, le interminabili nottate di gioco in famiglia e tra amici, i mille brindisi e le foto ricordo, ostiche da affrontare proprio per i motivi precedentemente elencati. Nulla che un buon make-up non possa provare a risolvere, però. Che si sia scelto un outfit natalizio con i fiocchi — a volte persino letteralmente — pronto a trasformare il pranzo con i parenti in una sfilata d’ haute couture o che si sia disseppellito il caro vecchio pullover con le greche poco importa, anche il fronte beauty merita la giusta attenzione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Make-up Natale 2025: 7 idee brillanti (per davvero) da rubare alle star per le Feste

Leggi anche: Come truccarsi a Natale 2025: il make-up per le feste è da diva e scintillante

Leggi anche: L'evento beauty di Natale di Simone Belli, il make-up artist delle star, una favola in bellezza: «Per le feste protagonista è lo sguardo, è da qui che parte la magia»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Trucchi, make-up e confezioni regalo per Natale 2025; Regali di Natale 2025: queste proposte beauty ti schiariranno le idee; Le novità beauty di dicembre 2025 da regalare a Natale; Regali di Natale beauty 2025: make up, profumi e skincare che faranno felice chiunque.

Make up per Natale e Capodanno: i consigli del celebrity make up artist Simone Belli - Tanti suggerimenti dall'annuale Christmas Party del make up artist Belli ... iodonna.it