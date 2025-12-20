Maceratese vincere per finire bene l’anno
C’è da finire bene l’anno e mettere un altro mattone per la salvezza: con questo spirito la Maceratese affronterà il Chieti in uno stadio deserto. IL provvediemento è stato adottato per i fatti avvenuti domenica scorsa a Civitanova che hanno visto un gruppo di tifosi rendersi protagonisti di scontri con la polizia. La squadra non potrà fare affidamento sull’incitamento dagli spalti per fare tre passi avanti in classifica. L’allenatore Matteo Possanzini non potrà contare sul giovane Pazzaglia mentre non ci sono problemi per Lucero che a inizio settimana non si è allenato per un affaticamento. Non è affatto da escludere che possa essere convocato Mattia Vallorani, un 2008 proveniente dall’Ascoli, che nel fine settimana si è allenato con i biancorossi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
