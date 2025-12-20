È sbarcata ieri a Bologna, davanti alla sede della Regione, la protesta contro i presunti abusi sugli animali che l’associazione Animal Equality Italia ritiene avvengano al macello equino ’Zerbini & Ragazzi’ di Correggio, condannando pure l’aggressione subita nei giorni scorsi alla parlamentare Stefania Ascari, al consigliere regionale Lorenzo Casadei e all’ex deputato Paolo Bernini proprio davanti al macello correggese, dove gli esponenti M5S stavano registrando un video, dall’area pubblica della strada. "Si tratta di un fatto molto grave che mette in luce la necessità di un intervento della giustizia per accertare i fatti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Macello equino: è ancora protesta. Gli attivisti davanti alla Regione

Leggi anche: La protesta degli attivisti Pro Pal davanti alla sede di Leonardo a Nerviano

Leggi anche: Ncc, la Regione Calabria vince ancora davanti alla Consulta: "Incostituzionali gli obblighi imposti"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Bologna, protesta di Animal Equality contro i mancati controlli nel macello equino: «Violazioni gravi, la Regione intervenga» - Attivisti in presidio davanti alla sede regionale dopo l’inchiesta sul macello Zerbini & Ragazzi. giornalelavoce.it