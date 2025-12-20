Macello equino | è ancora protesta Gli attivisti davanti alla Regione
È sbarcata ieri a Bologna, davanti alla sede della Regione, la protesta contro i presunti abusi sugli animali che l’associazione Animal Equality Italia ritiene avvengano al macello equino ’Zerbini & Ragazzi’ di Correggio, condannando pure l’aggressione subita nei giorni scorsi alla parlamentare Stefania Ascari, al consigliere regionale Lorenzo Casadei e all’ex deputato Paolo Bernini proprio davanti al macello correggese, dove gli esponenti M5S stavano registrando un video, dall’area pubblica della strada. "Si tratta di un fatto molto grave che mette in luce la necessità di un intervento della giustizia per accertare i fatti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: La protesta degli attivisti Pro Pal davanti alla sede di Leonardo a Nerviano
Leggi anche: Ncc, la Regione Calabria vince ancora davanti alla Consulta: "Incostituzionali gli obblighi imposti"
Bologna, protesta di Animal Equality contro i mancati controlli nel macello equino: «Violazioni gravi, la Regione intervenga» - Attivisti in presidio davanti alla sede regionale dopo l’inchiesta sul macello Zerbini & Ragazzi. giornalelavoce.it
Oggi siamo scesi davanti alla Regione Emilia-Romagna per far sentire la nostra voce e chiedere azioni concrete contro la macellazione dei cavalli. La protesta arriva dopo la nostra investigazione al macello equino Zerbini e Ragazzi, che ha documentato - facebook.com facebook
Oggi siamo scesi davanti alla Regione Emilia-Romagna per far sentire la nostra voce e chiedere azioni concrete contro la macellazione dei cavalli. La protesta arriva dopo la nostra investigazione al macello equino Zerbini e Ragazzi, che ha documentato x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.