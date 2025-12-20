Ma tu sei il Papa? Leone IVX di notte gioca con i quiz in tedesco sul web e viene riconosciuto
Robert Prevost sta imparando il tedesco utilizzando la piattaforma Duolingo. A darne notizia è La Repubblic a, che racconta come Papa Leone utilizzi il suo account personale e sia stato identificato da alcuni utenti, che avevano notato come un certo Robert si collegasse da Roma intorno alle 3 di notte, a vendo poi il Pontefice utilizzato lo stesso nome utente che aveva scelto per il suo account su X prima di diventare vescovo di Roma, @drprevost. Tanto che alcuni utenti gli avrebbero addirittura scritto: “Santo Padre, sono le tre del mattino, cosa sta facendo?”. Il Papa on line per studiare il tedesco. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Domenica 14 dicembre, angelus di papa Leone XIV; Leone XIV: Cristo dà voce agli oppressi e vince l'ideologia che rende sordi alla verità; Papa Leone: Gesù è la nostra speranza soprattutto nell’ora della prova; PAPA LEONE: Dopo le porte sante, si aprano ora altre porte di case e oasi di pace.
Papa Leone XIV impara il tedesco e gioca online quando non dorme. Il fratello: “Lo trovo sveglio alle tre di notte” - Papa Leone XIV passa le sue notti insonni a giocare online e su Duolingo per studiare tedesco, lo conferma il fratello John: "Gioca quando si sveglia ... fanpage.it
Papa Leone XIV: “Italia media per la pace, lavoriamo insieme”/ “Pronto alla pensione ma mi sono arreso a Dio” - Papa Leone XIV in aereo dopo il Libano, la conferenza stampa: pace in Ucraina e Medio Oriente, Conclave e primi mesi da Pontefice ... ilsussidiario.net
Papa Leone XIV impara il tedesco con il suo smartphone, scoperto dagli utenti online - Utenti molto attenti hanno notato che il profilo di Papa Leone XIV su Duolingo si è riattivato dopo un anno. msn.com
“La ricchezza della terra è nelle mani di pochissimi”, ha detto Papa Leone nell'ultima udienza giubilare in Piazza San Pietro. “La speranza non uccide ma fa nascere e rinascere”, ha aggiunto il Pontefice. - facebook.com facebook
Papa Leone XIV convoca il primo concistoro straordinario suo pontificato: si terrà il 7 e 8 gennaio x.com
