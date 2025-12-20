Ma che guerra c’è | a Elice lo spettacolo teatrale sul fallimento della comunicazione umana

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 21 dicembre alle 18.30 appuntamento nel centro polivalente di via Marconi a Elice per lo spettacolo teatrale de La Torre di Babele “Ma che guerra c’è”. Una serata organizzata dalla Pro loco con il patrocino del Comune e il sostegno dell’Enbital, l’Ente nazionale bilaterale italiano. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

ma che guerra c8217232 a elice lo spettacolo teatrale sul fallimento della comunicazione umana

© Ilpescara.it - “Ma che guerra c’è”: a Elice lo spettacolo teatrale sul fallimento della comunicazione umana

Leggi anche: Chi c’è dietro Shen Yun, lo spettacolo teatrale che sponsorizza “un’altra Cina”

Leggi anche: 'Chitticonosce', torna in scena lo spettacolo teatrale della Compagnia dei Mandorli

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Guerra, quando diventa spettacolo: un’indagine teatrale sulla mercificazione del dolore - ROMA – Il Teatro India di Roma ospita "Vacanze di Guerra", un testo provocatorio e graffiante che interroga su quali debbano essere i confini etici del consumo e dello spettacolo. repubblica.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.