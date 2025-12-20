Ma che fa il Papa?! Leone beccato così alle 3 di notte | Assurdo

Papa Leone XIV sorprende il mondo con la sua passione per la tecnologia e le lingue. Secondo quanto ricostruito da Repubblica, il pontefice è stato avvistato mentre seguiva una lezione di tedesco online su Duolingo nel cuore della notte. Nonostante l’orario, il suo impegno per la cultura e la conoscenza non conosce riposo. Ritratto tecnologico di papa Prevost. Il Santo Padre non è un papa come gli altri. Neo settantenne di Chicago, Robert Prevost utilizza quotidianamente smartphone, WhatsApp e Apple Watch, mantiene un profilo su X (ex Twitter) e si diletta con giochi di parole online insieme al fratello, come Wordle e Words With Friends, pochi minuti prima di coricarsi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Ma che fa il Papa?!”. Leone beccato così alle 3 di notte: “Assurdo”

