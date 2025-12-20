M5S attacca il governo dopo la violenza su undicenne a Palermo | Scuola lasciata sola i tagli al personale hanno conseguenze drammatiche Servono investimenti immediati

Un bambino di 11 anni sarebbe stato vittima di violenza sessuale da parte di un gruppo di coetanei che frequentavano il suo stesso istituto. L'episodio si sarebbe verificato nei giorni scorsi in un comune delle Madonie, in provincia di Palermo, in uno spazio esterno alla scuola. La famiglia del minore ha presentato denuncia alle autorità competenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

