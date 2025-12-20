MO Pizzaballa visita centri medici e tende sfollati a Gaza City

Roma, 20 dic. (askanews) – Il Cardinale Pierbattista Pizzaballa ha visitato oggi diversi centri medici e umanitari nella Striscia di Gaza, così come “le tende delle famiglie sfollate sul lungomare di Gaza City, dove sono stati informati sulla situazione umanitaria e sanitaria”. Lo ha riferito su X il patriarcato latino di Gerusalemme, precisando che Pizzaballa, accompagnato da monsignor Shomali, ha fatto visita all’ufficio di Caritas Gaza, a una clinica medica dell’Unione delle Chiese, a un punto di soccorso del Catholic Relief Services ad Al-Zaytoun, oltre all’Ospedale Al-Ahli (Battista) all’Università di Al-Azhar. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

