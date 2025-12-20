Lutto a Urbino per la morte di Loris Rusciadelli.

Urbino saluta un imprenditore di lunga data, da sempre presente nella vita cittadina: è morto a 76 anni Loris Rusciadelli. Nato e vissuto in città, era conosciuto soprattutto per aver avviato, nel 1979, l’impresa omonima, la Rusciadelli, che si occupava di arredo socio-assistenziale, in particolare per uffici e case di riposo, e che di recente era confluita nel gruppo Deus Design. Nonostante la pensione raggiunta da vari anni, aveva continuato a darsi da fare, tanto che il suo unico figlio, Matteo, Direttore Corporate di Cassa Depositi e Prestiti, lo descrive come "un anziano mai diventato tale, ridevamo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

