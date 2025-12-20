Lupo a due passi dal centro | il video è virale

La presenza del lupo nel territorio recanatese non è più un fenomeno episodico, ma una realtà ormai costante, che desta crescente preoccupazione tra cittadini e agricoltori. Negli ultimi giorni si sono moltiplicati gli avvistamenti anche in prossimità del centro abitato, in aree frequentate quotidianamente da famiglie, bambini e turisti. Nei pressi del Colle dell’Infinito un lupo è stato ripreso in un video girato due giorni fa, che mostra chiaramente l’animale mentre si allontanava con una preda appena uccisa in bocca. Potrebbe trattarsi di una gallina o di un piccolo animale domestico, ipotesi tutt’altro che remota vista la presenza, in quell’area, di una colonia felina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

