L’uomo che ha vinto alla lotteria solo per 15 minuti | Ho capito subito che qualcosa non andava
Ole Fredrik Sveen ha 53 anni. A inizio giugno l'app della lotteria norvegese gli comunica una vincita da circa 110.000 euro. Un sogno, almeno fino a quando non si accorge che quello stesso giorno stanno vincendo un po' troppe persone. 🔗 Leggi su Fanpage.it
