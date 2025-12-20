L’uomo che ha vinto alla lotteria solo per 15 minuti | Ho capito subito che qualcosa non andava

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ole Fredrik Sveen ha 53 anni. A inizio giugno l'app della lotteria norvegese gli comunica una vincita da circa 110.000 euro. Un sogno, almeno fino a quando non si accorge che quello stesso giorno stanno vincendo un po' troppe persone. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Emanuel Lo sul rapporto che lo lega da 23 anni a Giorgia: «Ho capito subito che non era l’avventura di un giorno, che era qualcosa di grande. Mi spaventava e mi attirava»

Leggi anche: Fognini, che stoccata a Sinner: “Ho qualcosa che lui non ha”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

l8217uomo ha vinto lotteriaVincono la lotteria da un milione di euro la seconda volta: il miracolo di Natale di una coppia di marito e moglie - La loro è una storia che ha sfidato probabilità astronomiche per vincere un milione di dollari non solo una, ma due volte. msn.com

“Un numero mi è apparso due volte in una settimana”: donna gioca alla Lotteria e vince 215mila euro - Un vero e proprio colpo di fortuna, mercoledì 15 ottobre, per una insegnante di un asilo nido di Washington. ilfattoquotidiano.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.