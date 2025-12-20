L’universo di Mahler secondo Daniel Harding

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una volta, visitando il Prater insieme alla moglie e alle figlie, Mahler venne colpito dalla molteplicità di voci e di rumori che si trovò ad ascoltare: le grida dei bambini . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

l8217universo di mahler secondo daniel harding

© Cms.ilmanifesto.it - L’universo di Mahler secondo Daniel Harding

Leggi anche: Spider-Punk, Daniel Kaaluya alimenta l’entusiasmo dei fan: “Emozionante scrivere qualcosa in questo universo"

Leggi anche: Il maestro Tjeknavorian con la Quinta di Mahler

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.