L' università d' Annunzio festeggia un anno di successi sportivi | Tante nuove adesioni di atleti ogni giorno

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’università Gabriele d’Annunzio ha celebrato i suoi atleti, lo staff che li ha seguiti e tutta quella parte consistente della sua comunità che, in vario modo, ha partecipato a quello che è stato un anno di grande crescita sul piano della partecipazione e di rilevanti successi a livello nazionale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

