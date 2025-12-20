L' università d' Annunzio festeggia un anno di successi sportivi | Tante nuove adesioni di atleti ogni giorno
L’università Gabriele d’Annunzio ha celebrato i suoi atleti, lo staff che li ha seguiti e tutta quella parte consistente della sua comunità che, in vario modo, ha partecipato a quello che è stato un anno di grande crescita sul piano della partecipazione e di rilevanti successi a livello nazionale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Campania: Gasparri, 'FI in crescita, tante importanti nuove adesioni'
Leggi anche: VIDEO "L'Umbria è un modello per l'Italia": il Partito Democratico festeggia i "successi dell’ultimo anno"
Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.
2 posti di funzionari tecnico scientifici presso l'Università G. D'Annunzio di Chieti - facebook.com facebook
L’Università d’Annunzio” e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) hanno firmato un protocollo di intesa che porterà all’apertura, in Abruzzo, della prima proiezione territoriale dell’Agenzia in Italia. unich.it/notizie/protoc… x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.