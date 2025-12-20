L’ultimo saluto a Veronica Incredulità e dolore a Malgesso | Non doveva finire così

Un silenzio carico di dolore, un paese intero stretto in un unico, struggente abbraccio. Malgesso si è fermata ieri per dare l’ultimo saluto a Veronica Pignata, la giovane mamma di soli 32 anni, morta nella notte tra il 6 e il 7 dicembre all’ospedale di Cittiglio, dopo un parto cesareo. Una tragedia che ha lacerato famiglie, amici e un’intera comunità, incapace di trovare parole davanti a questa perdita. Già prima delle 15, la chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo e lo spazio antistante erano colmi di persone. Volti segnati dalle lacrime, sguardi bassi, mani intrecciate: Malgesso si è raccolta per stringersi attorno ai familiari di Veronica in un abbraccio immenso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

