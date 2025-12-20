Conta i passi e le ore che mancano all'impiccagione e questo significa che è ancora vivo. Mohammad Javad Vafaei Sani non si è mai pentito di aver urlato in faccia agli ayatollah il suo desiderio di libertà. Il prezzo che sta per pagare è totale: non si torna in genere dalla morte. Tutto comincia nel 2019, dentro un palestra, dove Sani, campione iraniano di pugilato, insegna ai ragazzi a sfidarsi su un ring. Sani è vicino ai Mojahedin del Popolo, un gruppo di opposizione laico che continua a battersi per i diritti inalienabili dell'umanità. La voglia di ribellione si respira ovunque e l'occasione arriva quando il governo aumenta il prezzo del carburante del 200 per cento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'ultimo ring per Javad

Leggi anche: WWE Netflix: Confermata presenza sul ring di Jonh Cena al suo ultimo Raw al Madison Square Garden.

Leggi anche: Iran, condannato a morte per “corruzione sulla Terra”: il pugile Mohammad Javad Vafaei Sani rischia l’esecuzione immediata

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

L'ultimo ring per Javad - È arrivato il permesso di incontrare la madre. ilgiornale.it