L' ultimo ring per Javad
Conta i passi e le ore che mancano all'impiccagione e questo significa che è ancora vivo. Mohammad Javad Vafaei Sani non si è mai pentito di aver urlato in faccia agli ayatollah il suo desiderio di libertà. Il prezzo che sta per pagare è totale: non si torna in genere dalla morte. Tutto comincia nel 2019, dentro un palestra, dove Sani, campione iraniano di pugilato, insegna ai ragazzi a sfidarsi su un ring. Sani è vicino ai Mojahedin del Popolo, un gruppo di opposizione laico che continua a battersi per i diritti inalienabili dell'umanità. La voglia di ribellione si respira ovunque e l'occasione arriva quando il governo aumenta il prezzo del carburante del 200 per cento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
