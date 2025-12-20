Luigi Bacialli aggredito in centro a Treviso | trauma cranico per una lite sul cane

Una normale passeggiata mattutina con i propri cani si è trasformata in un incubo per Luigi Bacialli, 71 anni, direttore dei telegiornali dell’editrice Medianordest ed ex direttore de Il Gazzettino. Nella mattinata di venerdì 19 dicembre, il noto giornalista è stato aggredito in pieno centro storico a Treviso, a pochi passi dal Duomo e proprio davanti al comando dei carabinieri, tra via Cornarotta e via Inferiore. Come riporta il Corriere del Veneto, l’episodio è scaturito da un banale diverbio legato al comportamento dei suoi animali domestici. Secondo la ricostruzione dei fatti, un uomo sulla quarantina in bicicletta avrebbe avvicinato Bacialli accusandolo di aver fatto urinare uno dei suoi due cani sul portone della propria abitazione. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

