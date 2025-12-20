Lucio Corsi a ’Ballando con le stelle’

GROSSETO Lucio Corsi (foto) ospite speciale dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle. Il cantautore maremmano sta per chiudere il suo magico 2025 con un altro appuntamento particolare, questa volta nelle vesti di ospite. Sarà questa sera, assieme a Riccardo Cocciante, su Rai 1 nella nota trasmissione condotta da Milly Carlucci, le cui coppie finaliste della ventennale edizione di Ballando con le Stelle saranno Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca, Andrea Delogu con Nikita Perotti, Francesca Fialdini con Giovanni Pernice, Fabio Fognini con Giada Lini e Filippo Magnini con Alessandra Tripoli, mentre a inizio puntata di sabato poi ci sarà lo spareggio fra le coppie formate da Martina Colombari con Luca Favilla, Paolo Belli con Anastasia Kuzmina e Rosa Chemical con Erica Martinelli, per l’ultimo posto in finale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

