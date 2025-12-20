Lucca via a gennaio ma solo all’estero | il West Ham può essere la meta giusta Moretto

Lucca molto probabilmente lascerà il Napoli a gennaio. A spiegarlo è Matteo Moretto, intervenuto come di consueto sul canale Youtube di Fabrizio Romano per fare il punto del mercato di gennaio che sta per partire. L’ex attaccante dell’Udinese non ha trovato spazio a Napoli e ora verrà “chiuso” anche dal rientro di Lukaku. Il Napoli però vorrebbe venderlo all’estero, senza rinforzare l’attacco di una concorrente in Serie A. Lucca verso l’estero, c’è il West Ham che ha bisogno di attaccanti (Moretto). Di seguito quanto dichiarato a riguardo sul canale Youtube di Fabrizio Romano: « Sia Dovbyk che Lucca sono due giocatori che a gennaio possono cambiare squadra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

