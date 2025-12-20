Lucca via a gennaio ma solo all’estero | il West Ham può essere la meta giusta Moretto

Lucca molto probabilmente lascerà il Napoli a gennaio. A spiegarlo è Matteo Moretto, intervenuto come di consueto sul canale Youtube di Fabrizio Romano per fare il punto del mercato di gennaio che sta per partire. L'ex attaccante dell'Udinese non ha trovato spazio a Napoli e ora verrà "chiuso" anche dal rientro di Lukaku. Il Napoli però vorrebbe venderlo all'estero, senza rinforzare l'attacco di una concorrente in Serie A. Lucca verso l'estero, c'è il West Ham che ha bisogno di attaccanti (Moretto). Di seguito quanto dichiarato a riguardo sul canale Youtube di Fabrizio Romano: « Sia Dovbyk che Lucca sono due giocatori che a gennaio possono cambiare squadra.

Cappella: "Lucca via a gennaio? Filtra il pensiero del Napoli. Lukaku vicino al rientro" - Fabrizio Cappella, giornalista e noto volto Rai, è intervenuto ai microfoni di Televomero per analizzare il momento del Napoli di Conte. msn.com

Napoli, Lucca via a gennaio? Potrebbe essere un'idea di mercato per Milan e Roma - Lorenzo Lucca, attaccante del Napoli, sta trovando poco spazio nella squadra di Conte e potrebbe trovarne ancora meno ora che sta rientrando dall'infortunio anche Romelu Lukaku. msn.com

Lucca via a gennaio, ma solo all’estero: il West Ham può essere la meta giusta (Moretto). La squadra londinese perderà Fullkrug, promesso al Milan «All'estero per Lucca ci sono più proposte, ma per il prestito oneroso prima andrà riscattato il suo cartellino» h - facebook.com facebook

#Lucca #Juve, la possibilità in prestito per la finestra di gennaio Le ultime x.com

