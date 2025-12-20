Lucar celebra 50 anni. E “regala“ il restauro della statua di Maria Luisa.

Lucar celebra nel 2025 cinquant’anni di attività: un traguardo importante per una realtà imprenditoriale nata a Lucca nel 1975 e cresciuta nel tempo insieme al proprio territorio. Cinquant’anni che raccontano prima di tutto una storia di famiglia, di lavoro quotidiano e di relazioni costruite con pazienza e continuità. Fondata come concessionaria automobilistica e sviluppatasi nel corso dei decenni attraversando stagioni, marchi e trasformazioni del mercato, Lucar ha mantenuto costanti due elementi che ne hanno definito l’identità: l’attenzione alle persone e il legame con la comunità locale. Un modo di fare impresa che ha sempre messo al centro il rapporto umano, con i clienti come con i collaboratori, e che ha visto l’azienda crescere rimanendo profondamente radicata nella piana di Lucca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

