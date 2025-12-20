Luca Simeone sull' emergenza smog | Riattivare la ztl Dante e istituire le domeniche senza auto

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luca Simeone, direttore di Napoli bike Festival, interviene sull'emergenza smog di Napoli, culminata con l'infrazione dell'Ue sulla qualità dell'aria in città e sulle mancate misure adeguate per ridurla.“Il Comune di Napoli pensi ad agire. In un minuto si può e si deve riattivare la ztl di Dante. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

luca simeone sull emergenza smog riattivare la ztl dante e istituire le domeniche senza auto

© Napolitoday.it - Luca Simeone sull'emergenza smog: "Riattivare la ztl Dante e istituire le domeniche senza auto"

Leggi anche: Granata (Politecnico): "Per salvare Milano ripristiniamo le domeniche senza auto"

Leggi anche: Napoli, Simeone senza giri di parole: la confessione sull’addio è straziante

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.