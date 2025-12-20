Luca Simeone sull' emergenza smog | Riattivare la ztl Dante e istituire le domeniche senza auto
Luca Simeone, direttore di Napoli bike Festival, interviene sull'emergenza smog di Napoli, culminata con l'infrazione dell'Ue sulla qualità dell'aria in città e sulle mancate misure adeguate per ridurla.“Il Comune di Napoli pensi ad agire. In un minuto si può e si deve riattivare la ztl di Dante. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
