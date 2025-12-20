Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi sabato 20 dicembre 2025 | numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l' estrazione precedente di venerdì 19 dicembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 20 (107) 46 (101) 56 (66) 5 (59) 13 (58) Cagliari: 19 (89) 2 (82) 55 (81) 40 (66) 10 (64) Firenze: 42 (138) 63 (74) 65 (74) 37 (62) 16 (61) Genova: 73 (94) 52 (80) 30 (72) 34 (68) 5 (63) Milano: 73 (70) 50 (67) 36 (65) 44 (61) 58 (58) Napoli: 3 (55) 32 (54) 19 (51) 31 (48) 41 (45) Palermo: 36 (62) 15 (58) 52 (57) 21 (52) 57 (51) Roma: 6 (75) 26 (63) 64 (57) 36 (52) 31 (47) Torino: 88 (90) 89 (89) 57 (81) 18 (77) 82 (75) Venezia: 71 (96) 12 (65) 83 (59) 35 (54) 24 (53) Nazionale: 59 (127) 6 (81) 37 (70) 29 (62) 27 (61).

