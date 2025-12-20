Lotta allo sfruttamento | 13 operai al nero in ditta due arresti e maxi multe

Prato, 20 dicembre 2025 – Ancora sfruttamento. Ancora condizioni di lavoro al limite della schiavitù con turni massacranti e stipendi da fame, senza nessuna tutela o possibilità di fruire di giorni di riposo e di ferie. Un sistema di cui oramai si riportano casi ogni giorno e che sembra diventato impossibile da debellare come se fosse entrato a far parte del dna del distretto parallelo cinese. Si tratta di situazioni fotocopia, di uno schema che ripropone sempre identico e in cui controlli, verifiche e ispezioni sembrano servire solo a far aumentare la conta delle irregolarità. La mentalità di certi imprenditori, soprattutto cinesi, è quella e sembra impossibile da cambiare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

