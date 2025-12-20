Lotta allo sfruttamento | 13 operai al nero in ditta due arresti e maxi multe
Prato, 20 dicembre 2025 – Ancora sfruttamento. Ancora condizioni di lavoro al limite della schiavitù con turni massacranti e stipendi da fame, senza nessuna tutela o possibilità di fruire di giorni di riposo e di ferie. Un sistema di cui oramai si riportano casi ogni giorno e che sembra diventato impossibile da debellare come se fosse entrato a far parte del dna del distretto parallelo cinese. Si tratta di situazioni fotocopia, di uno schema che ripropone sempre identico e in cui controlli, verifiche e ispezioni sembrano servire solo a far aumentare la conta delle irregolarità. La mentalità di certi imprenditori, soprattutto cinesi, è quella e sembra impossibile da cambiare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Lotta allo sfruttamento nei campi. Nel mirino i beni del ‘caporale’. Maxi sequestro da 650mila euro
Leggi anche: Operai al lavoro sette giorni su sette: due arresti e multe per 100mila euro
Lotta allo sfruttamento: 13 operai al nero in ditta, due arresti e maxi multe.
Lotta allo sfruttamento: 13 operai al nero in ditta, due arresti e maxi multe - I lavoratori erano sottopagati e costretti a turni di 12 ore al giorno. lanazione.it
Lotta allo sfruttamento. I Sudd Cobas alla Camera: "No Commissario speciale" - I rappresentanti sindacali ricevuti dalla IX commissione per tre proposte "L’ipersfruttamento nella filiera moda è questione nazionale: occorre obbligare le imprese alla trasparenza, tracciabilità e p ... msn.com
CONTRASTO ALLA PEDOPORNOGRAFIA ONLINE Importante successo del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della #Toscana nella lotta contro lo sfruttamento dei minori in #rete, l’operazione, coordinata dal Centro Nazionale per il Contrasto - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.