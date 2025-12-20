Lotta all' amianto | il Gam Lecco protagonista al forum internazionale di Roma
L’associazione Gruppo Aiuto Mesotelioma di Lecco ha partecipato attivamente, insieme ad altre associazioni aderenti al Coordinamento nazionale amianto, all’Asbestos international forum, organizzato a Roma dallo Sportello amianto nazionale dal 16 al 18 dicembre.L'evento dedicato a salute e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Lotta all'amianto: il Gam Lecco protagonista al forum internazionale di Roma - La presidente del Gruppo aiuto mesotelioma, Cinzia Manzoni, ha presentato il docufilm "Liberi di respirare" raccontando il punto di vista dei familiari delle vittime ... msn.com
In fabbrica erano esposti all’amianto. Altri sei ex lavoratori della Leuci vincono la battaglia in tribunale - Lecco – Altri sei ex lavoratori della Leuci, esposti all’amianto, hanno vinto la vertenza davanti al giudice del lavoro di Lecco, Federica Trovò. ilgiorno.it
Amianto, 22 ventidue operai ex Leuci di Lecco portano l’Inps in tribunale. “L’eternit? Vi protegge” - Non subito, ma lentamente, a distanza di anni, come un killer silenzioso e paziente, il cui nome è mesotelioma, un tumore che ... ilgiorno.it
La lotta all' #amianto richiede un impegno continuo su prevenzione, formazione, controlli e innovazione. Parlamento e #Governo continueranno a lavorare fianco a fianco per garantire una #sicurezza reale nei luoghi di lavoro. Grazie a #sportelloamianto p x.com
Questa mattina sono intervenuto al convegno sulla lotta all’amianto, svoltosi presso la Sala della Regina, alla Camera dei deputati. Un tema che mi sta particolarmente a cuore e sul quale sono impegnato in prima linea. La lotta all’amianto richiede un impegn - facebook.com facebook
