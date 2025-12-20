Lotta all' amianto | il Gam Lecco protagonista al forum internazionale di Roma

20 dic 2025

L’associazione Gruppo Aiuto Mesotelioma di Lecco ha partecipato attivamente, insieme ad altre associazioni aderenti al Coordinamento nazionale amianto, all’Asbestos international forum, organizzato a Roma dallo Sportello amianto nazionale dal 16 al 18 dicembre.L'evento dedicato a salute e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Lotta all'amianto: il Gam Lecco protagonista al forum internazionale di Roma.

lotta amianto gam leccoLotta all'amianto: il Gam Lecco protagonista al forum internazionale di Roma - La presidente del Gruppo aiuto mesotelioma, Cinzia Manzoni, ha presentato il docufilm "Liberi di respirare" raccontando il punto di vista dei familiari delle vittime ... msn.com

