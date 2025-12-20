Lotta alla distrofia muscolare Un weekend per la solidarietà

Anche questo Natale la solidarietà torna protagonista nel cuore della città. I volontari della Uildm, l’Unione italiana lotta alla distrofia muscolare, scendono in campo insieme a Fondazione Telethon per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie neuromuscolari e sulle malattie rare, un impegno che da anni rappresenta una speranza concreta per migliaia di famiglie. La campagna natalizia si inserisce nel più ampio messaggio promosso da Telethon, "Dona Ricerca, perché ogni vita conta", un invito rivolto a tutti a non abbassare mai la guardia e a continuare a sostenere il lavoro quotidiano di ricercatrici e ricercatori impegnati nello studio di patologie complesse e spesso ancora senza una cura definitiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

