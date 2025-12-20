Lotta al degrado smantellato un mercatino abusivo a Ostia

Lotta al degrado, smantellato un mercatino abusivo a Ostia Ostia, 20 dicembre 2025 – I carabinieri della Compagnia di Ostia hanno eseguito un servizio finalizzato al contrasto del degrado urbano nelle zone centrali di Ostia, in questi giorni particolarmente frequentate per le imminenti festività natalizie. L'intervento è parte di un più ampio impegno volto a garantire la sicurezza e la tutela del decoro pubblico nelle aree di maggiore afflusso.

Nel dettaglio, i militari dell'Arma hanno controllato e sgomberato un mercatino abusivo dove venivano venduti oggetti recuperati dai rifiuti nelle zone limitrofe. All'esito del controllo sono stati identificati quattro venditori ambulanti, privi di autorizzazioni e tutti di nazionalità straniera, ai quali sono state elevante contravvenzioni per 20 mila euro.

