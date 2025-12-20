Lotta al crimine arresti e sequestri di droga | il bilancio 2025 della questura di Bari

Il questore di Bari, Massimo Gambino, ha presentato questa mattina il bilancio delle attività della Polizia di Stato nel 2025, con particolare attenzione ai risultati raggiunti nella lotta al crimine, agli arresti e ai sequestri di droga. L’obiettivo è fornire un quadro chiaro dell’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza della comunità.

Il questore di Bari, Massimo Gambino, ha illustrato, questa mattina, il consuntivo dell'attività svolta dalla Polizia di Stato nel corso dell'anno 2025 sul territorio cittadino e della provincia. Nel corso dell'incontro è stato tracciato un quadro complessivo dell'azione posta in essere in.

