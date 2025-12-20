Lotta ai furti e al degrado | pattuglione della Questura

In risposta alla richiesta del sindaco di Cadoneghe, Marco Schiesaro, e al confronto con il questore Marco Odorisio, la Polizia di Stato ha avviato un ampio pattugliamento del territorio comunale. L'obiettivo è rafforzare la presenza delle forze dell’ordine e contribuire alla prevenzione di furti e atti di degrado. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per la sicurezza e il benessere della comunità.

Dopo la richiesta di intervento lanciata dal sindaco di Cadoneghe Marco Schiesaro, ricevuto nei giorni scorsi dal questore Marco Odorisio per dare un segnale forte all'emergenza furti, la Polizia di Stato ha organizzato un vasto servizio perlustrativo di tutto il territorio comunale.

